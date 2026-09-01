Президент: Основанные на взаимном уважении отношения между Азербайджаном и Словакией вызывают удовлетворение
Отношения между Азербайджаном и Словакией, основанные на взаимном уважении, доверии и конструктивном диалоге, вызывают удовлетворение.
Oб этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю национального праздника Словакии – Дня Конституции.
Глава государства отметил, что развитие политического диалога между нашими странами в последние годы, увеличение числа визитов на высшем уровне и расширение сферы охвата сотрудничества еще больше обогатили содержание двусторонних отношений.
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