Президент Азербайджана высоко оценил участие Словакии в восстановлении наших освобожденных от оккупации территорий

Высоко оцениваю участие Словакии в восстановлении наших освобожденных от оккупации территорий и расцениваю это как яркий пример нашей дружбы и стратегического партнерства.

Oб этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю национального праздника Словакии – Дня Конституции.

Глава государства выразил уверенность в том, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Словакией, взаимодействие как на двусторонней, так и на многосторонней основах совместными усилиями сторон будут и впредь расширяться в интересах двух народов, стратегическое партнерство еще больше укрепится.