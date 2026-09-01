Эрдоган: Турция продолжит вносить вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные события.

Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции по итогам встречи Эрдогана с Алиевым в Бишкеке, куда турецкий лидер прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Согласно сообщению, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган заявил, что в нынешних условиях в регионе еще более очевидной стала значимость шагов, предпринимаемых Турцией и Азербайджаном в сфере сотрудничества, в частности, в энергетике, инфраструктуре и транспорте. По его словам, углубление отношений во всех областях на основе принципа «одна нация — два государства» принесет пользу обеим странам.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит вносить вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что достижение мира придаст новый импульс развитию региона.

В ходе встречи президент Турции также пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите COP31, который пройдет в Анталье.