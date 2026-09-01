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Азербайджан принят в Организацию цифрового сотрудничества

First News Media12:47 - Сегодня
Азербайджан принят в Организацию цифрового сотрудничества

Азербайджанская Республика стала членом престижной Организации цифрового сотрудничества (DCO).

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Членство в организации создаст для Азербайджана ряд важных возможностей. Благодаря платформе DCO страна получит доступ к передовым цифровым политикам, обмену опытом и международным стандартам. Одновременно местные стартапы получат возможность выходить на рынки стран-членов, участвовать в совместных акселерационных программах и получать доступ к венчурным фондам. Для молодежи и специалистов в сфере ИКТ ускорится развитие цифровых навыков благодаря совместным программам обучения и сертификации. Также откроются новые возможности для сотрудничества в сфере электронной торговли и бизнес-моделей, основанных на использовании данных. Кроме того, Азербайджан сможет еще больше укрепить свою роль цифрового моста между регионами Южного Кавказа и Центральной Азии. В сфере цифровизации государственных услуг страна сможет воспользоваться опытом государств-членов в таких направлениях, как электронное правительство, искусственный интеллект и «умные» решения.

Вместе с тем обмен с DCO и государствами-членами информацией о потенциале Азербайджана в сфере ИКТ, работе, проводимой в рамках Совета по цифровому развитию, созданных возможностях для цифровизации и основных цифровых проектах, реализованных в последние годы, а также обмен опытом будут способствовать дальнейшему увеличению экспортного потенциала Азербайджана в области цифровых продуктов и услуг. К числу таких проектов относятся платформы mygov и mygov Business, представляющие собой единую систему электронных услуг для граждан, государственных учреждений и бизнеса; Digital Bridge, обеспечивающая бесперебойный обмен данными между государственными цифровыми сервисами; Digital Login - безопасная система единого входа; Система цифрового документооборота (RSD), оптимизирующая межведомственное управление документами; а также SIMA - бесплатное решение для биометрической цифровой подписи.

Членство в DCO укрепит сотрудничество Азербайджана на региональном и глобальном уровнях в сферах цифровой науки, здравоохранения, образования, торговли, экономики и безопасности, а также будет способствовать координации законодательства и политики, направленных на поддержку цифровой трансформации и развитие технологического рынка.

Основанная в ноябре 2020 года DCO является глобальной многосторонней организацией, нацеленной на ускорение инклюзивного роста цифровой экономики и обеспечение цифрового благополучия для всех.

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