Бишкекская площадка Ильхама Алиева: от Южного Кавказа к Евразии

Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан, начавшийся 31 августа 2026 года для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ознаменовал собой важный этап укрепления позиций Баку на евразийском пространстве.

Программа пребывания азербайджанского лидера в Бишкеке включила в себя комплекс двусторонних переговоров с главами государств-союзников и партнеров, а также выступление на расширенном заседании в формате «ШОС плюс».

Особое внимание экспертного сообщества и медиа привлекла встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая стала первой личной беседой лидеров сразу по прибытии в Бишкек. В ходе переговоров стороны отметили историческую значимость Вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года, совместной декларации, подписанной Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном при свидетельстве президента США Дональда Трампа, а также парафирования согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Лидеры констатировали, что экспорт нефтепродуктов Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана, а также установление торговых связей стали важными практическими проявлениями дивидендов мира.

Приветствовав контакты между бизнес-сообществами, стороны обсудили расширение экономического, торгового и энергетического сотрудничества, а также отметили роль государственных комиссий по делимитации границы. Особое внимание было уделено практическим шагам по реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Отметив вклад парламентариев и гражданского общества в укрепление доверия, лидеры договорились продолжать прямые двусторонние контакты ради устойчивого мира и развития транспортных связей.

Однако значение поездки в Бишкек для Баку, конечно же, выходит далеко за рамки армяно-азербайджанской повестки. Набор встреч президента Азербайджана показал, насколько тесно сегодня переплетаются для Баку развитие Южного Кавказа, центральноазиатская дипломатия, транспортные коммуникации и взаимодействие с крупнейшими региональными державами.

Так, динамичное развитие азиатского вектора внешней политики Баку получило развитие на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент Азербайджана поздравил коллегу с успешным проведением первых выборов в новый парламент страны — Курултай, назвав это свидетельством народной поддержки масштабных реформ.

Главы государств обсудили углубление союзнических отношений, уделив особое внимание развитию транспортно-логистического потенциала Среднего коридора и подготовке к саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

В свою очередь, встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подтвердила настрой сторон на укрепление добрососедства. Иранский лидер выразил признательность за гуманитарную помощь и поддержку, оказанную Азербайджаном в сложной ситуации, тогда как Ильхам Алиев подтвердил приверженность Баку мирному урегулированию вопросов вокруг Ирана путем переговоров.

Не менее насыщенным стал традиционный союзнический диалог с Анкарой. В ходе беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны подчеркнули незыблемость принципа «Одна нация, два государства», выразив удовлетворение расширением сотрудничества во всех сферах и обменявшись мнениями по региональной безопасности.

Кроме того, в плотном графике мероприятий состоялась краткая рабочая встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, закрепившая непрерывность рабочего взаимодействия лидеров.

Кульминацией визита стало выступление главы Азербайджанского государства на заседании в формате «ШОС плюс». Выразив благодарность руководству Кыргызстана за гостеприимство, Ильхам Алиев напомнил, что месяц назад в ходе его государственного визита в Бишкек был подписан Договор о союзнических отношениях, выведший двусторонние связи на высший уровень.

Президент Ильхам Алиев тепло поздравил Бишкек с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов, отметив это достижение как показатель международного авторитета страны.

Переходя к вопросам региональной безопасности и глобального мультилатерализма, азербайджанский лидер в своем выступлении подробно остановился на историческом прецеденте урегулирования на Южном Кавказе.

«Немногим более года назад Азербайджан и Армения положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, парафировав текст мирного соглашения. Тем самым регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира», - заявил Ильхам Алиев.

Обращаясь к международному опыту, Ильхам Алиев констатировал, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, были выполнены самим Азербайджаном спустя три десятилетия.

«Но, к сожалению, ООН не сыграла никакой роли в выполнении этих резолюций. Азербайджан сам полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность», - констатировал азербайджанский лидер.

Он указал, что выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов: «Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов».

Переходя к практической плоскости послевоенного восстановления, президент сообщил, что Азербайджан уже осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению и обеспечивает транзит грузов третьих стран, одновременно работая с соседями над увеличением объема взаимной торговли, расширением ее номенклатуры и созданием новых наземных транспортных коммуникаций.

В завершение выступления Ильхам Алиев напомнил о председательстве Баку в Движении неприсоединения и подтвердил, что Азербайджан намерен и впредь вносить весомый вклад в укрепление принципов многосторонности в глобальных международных делах.

Итоги участия президента Азербайджана в саммите ШОС в Бишкеке показали, что дипломатия Баку успешно увязывает региональные договоренности с многосторонней повесткой. Способность Азербайджана продвигать мирный процесс на Южном Кавказе, развивать транспортные коридоры и участвовать в евразийских форматах укрепляет прагматичные позиции страны в системе региональных связей. В условиях меняющейся международной обстановки такой подход позволяет эффективно защищать национальные интересы и поддерживать стабильность в регионе.