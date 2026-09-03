«Сесть невозможно»: читатель 1news.az снял переполненный автобус №52 - ВИДЕО

Проблема с переполненными автобусами в Баку, похоже, никуда не исчезла.

В редакцию 1news.az читатель прислал видео с остановки маршрута №52, на котором наглядно видно, в каких условиях сегодня вынуждены ездить пассажиры.

На кадрах автобус переполнен буквально до отказа. Люди стоят вплотную друг к другу у дверей, а ожидающим на остановке пассажирам попасть внутрь практически невозможно.

В результате автобус продолжает движение, оставляя людей ждать следующего рейса — который, как жалуются пассажиры, зачастую приезжает в таком же переполненном состоянии и с огромным интервалом.

Напомним, всего несколько дней назад 1news.az уже рассказывал о жалобах пассажиров маршрутов №52 и №96. Люди сообщали, что автобусы приходится ждать по 45 минут, а иногда и около часа, после чего они приезжают уже переполненными.

В компании «Халиг Фаигоглу», обслуживающей данные маршруты, тогда сообщили редакции, что на линии №52 ежедневно работают пять автобусов, а штатный интервал движения составляет 15–20 минут.

Однако новое видео, присланное в редакцию, показывает, что на практике проблема переполненности для пассажиров остается крайне острой.

Ситуация, по словам горожан, особенно усугубилась после 15 августа, когда был закрыт переход между станциями метро «Низами» и «28 Мая». Дополнительная нагрузка легла на наземный транспорт, которым теперь вынуждены пользоваться тысячи пассажиров.

И если раньше жалобы на переполненные автобусы можно было списать на отдельные случаи или дорожные пробки, то кадры, которые сегодня поступают в редакцию, заставляют задаться вопросом: достаточно ли пяти автобусов на маршруте №52 для нынешнего пассажиропотока?

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