Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 5 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром, временами усиливающимся.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днем – 28-32° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днем - 55–60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами осадки могут носить ливневой характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах временами будет наблюдаться туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 11-16° тепла, днем – 20-25° тепла.