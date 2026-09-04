 В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 изменится схема движения 13 автобусных маршрутов | 1news.az | Новости
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В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 изменится схема движения 13 автобусных маршрутов

First News Media21:00 - Сегодня
В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 изменится схема движения 13 автобусных маршрутов

В связи с проведением 5 сентября в Баку соревнования IRONMAN 70.3 будет временно изменена схема движения 13 регулярных автобусных маршрутов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), изменения связаны с временными ограничениями движения транспорта на отдельных дорогах столицы.

Маршруты № 72, 120A, 125, 149, 149E, 205 и E1 в направлении площади Азнефть будут следовать по автомобильной дороге Баку — Алят — Газах — государственная граница с Грузией — Шёлковый путь, далее по улице Микаила Мушфига, проспекту Наримана Нариманова, улицам Мехди Гусейна, Шейха Шамиля, Истиглалият и Ниязи.

Кроме того, остановки на Приморской улице возле Дворца водных видов спорта, «Баку Кристал Холла» и площади Государственного флага войдут в зону проведения соревнования.

В связи с этим маршруты № 5, 6, 53 и 88 временно будут работать без заезда на указанные остановки.

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