Экс-тренер

«Фулхэм» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии под руководством главного тренера Альваро Арбелоа, уступив в матче 3-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.

Лондонская команда дважды по ходу встречи вела в счете благодаря голам Джоша Кинга и Сесара Паласиоса, однако не сумела удержать преимущество. Отреагировать на это «Кристал Пэлас» смог результативными действиями: дубль оформил Тайрик Митчелл, а победный мяч на свой счет записал Бен Чилуэлл.

После трех туров Премьер-лиги «Фулхэм» остается без набранных очков. Ранее столичный клуб потерпел поражения от «Челси» (2:3) и «Сандерленда» (0:1). Единственную победу в текущем сезоне подопечные Арбелоа одержали в рамках Кубка английской лиги, разгромив «Уимблдон» (3:0). Напомним, испанский специалист возглавил «Фулхэм» летом 2026 года.