Число погибших в результате крушения лодки на Северном Кипре возросло до 13

Число погибших в результате крушения пассажирского судна у берегов города Кирения в Северном Кипре достигло 13.

Как сообщает 1news.az, об этом написал северокипрский премьер Унал Устель в соцсети X.

По его словам, было обнаружено тело еще одного человека, таким образом, число погибших возросло до 13, а 15 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр подчеркнул, что к поисковым работам будут привлечены частные компании, а также будут проведены консультации с Турцией.

Напомним, что 30 августа у берегов Кирении в Северном Кипре потерпело крушение судно.