Трехмесячный ребенок погиб после падения из рук матери

В Гёйчайском районе произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб трехмесячный ребенок.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, это произошло в селе Лякчыплаг.

По предварительным данным, ребенок находился на руках у матери, когда она, потеряв равновесие, упала с лестницы. В момент падения ребенок выпал из ее рук и получил тяжелую травму головы.

Спасти младенца не удалось, ребенок скончался.

По факту произошедшего проводится расследование.