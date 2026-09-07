Трехмесячный ребенок погиб после падения из рук матери
В Гёйчайском районе произошел трагический несчастный случай, в результате которого погиб трехмесячный ребенок.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, это произошло в селе Лякчыплаг.
По предварительным данным, ребенок находился на руках у матери, когда она, потеряв равновесие, упала с лестницы. В момент падения ребенок выпал из ее рук и получил тяжелую травму головы.
Спасти младенца не удалось, ребенок скончался.
По факту произошедшего проводится расследование.
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