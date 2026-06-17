Пи Дидди может покинуть тюрьму раньше срока

Дата освобождения американского рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс - прим. ред.) из федеральной тюрьмы вновь была изменена.

Согласно обновлённым данным, артист может выйти на свободу 23 февраля 2028 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Page Six.

Ранее Пи Дидди был приговорён к 50 месяцам лишения свободы после того, как был признан виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой людей для занятия проституцией. По более тяжёлым обвинениям, включая рэкет и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, суд его оправдал.

Изначально предполагалось, что срок заключения рэпера завершится в мае 2028 года. Позже дата освобождения была перенесена на июнь 2028 года, однако затем её несколько раз пересматривали в сторону сокращения. Последнее изменение связано с учётом факторов, влияющих на срок заключения, включая участие Пи Дидди в специальной программе реабилитации.

В настоящее время Пи Дидди находится в федеральной исправительной колонии FCI Fort Dix - его адвокаты продолжают обжалование приговора, настаивая на пересмотре дела.

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