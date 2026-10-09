На зданиях торгпредставительств Азербайджана за рубежом установят флаг, герб и табличку

На зданиях торговых представительств Азербайджана за рубежом будут размещены государственный флаг, герб и табличка.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов утвердил соответствующие изменения в «Положение о торговом представителе Азербайджанской Республики в зарубежных странах и его аппарате».

Согласно документу, если торговый представитель и его аппарат располагаются вне посольства или консульства, на здании или территории их расположения будет размещен Государственный флаг Азербайджана в соответствии с международными договорами и нормативными правовыми актами, поддерживаемыми страной и принимающим государством.

Также размещается изображение Государственного герба Азербайджана и табличка с надписью на азербайджанском языке и государственном языке (языках) страны назначения: «Торговый представитель Азербайджана (название посольства или консульства в соответствующей стране, а при отсутствии посольства или консульства — название соответствующей страны)».