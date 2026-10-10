Пашинян объявил о начале эксплуатации Амулсарского месторождения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об эксплуатации Амулсарского месторождения — посредством публикации в Facebook.
«Мы прибыли в Вайоцдзорскую область: будет дан старт эксплуатации Амулсарского месторождения», – как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян, опубликовав также видео.
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