Пашинян объявил о начале эксплуатации Амулсарского месторождения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об эксплуатации Амулсарского месторождения — посредством публикации в Facebook.

«Мы прибыли в Вайоцдзорскую область: будет дан старт эксплуатации Амулсарского месторождения», – как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян, опубликовав также видео.

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