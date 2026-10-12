Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.

Текст письма опубликован на официальном сайте президента АР.

"Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания".