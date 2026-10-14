Эмомали Рахмон примет участие в саммите СВМДА в Баку

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана, Эмомали Рахмон уже отбыл в Азербайджан.

В состав сопровождающей делегации вошли министр иностранных дел, помощники президента по вопросам зарубежных связей и экономическим вопросам, секретарь Совета безопасности и другие официальные лица.

Напомним, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.