Осужденного за мошенничество в Баку освободили из-под стражи в зале суда - ПОДРОБНОСТИ

Судебная коллегия по уголовным делам Бакинского апелляционного суда приняла решение об условном применении наказания в виде лишения свободы в отношении лица, осужденного за мошенничество.

При вынесении решения суд учел факт достижения примирения с потерпевшими и полное возмещение причиненного материального ущерба.

Согласно материалам дела, обвиняемому инкриминировалось завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием и обмана трех лиц. В частности, воспользовавшись доверием женщины, с которой находился в близких отношениях, он пообещал сдать под залог принадлежащие ей золотые изделия для решения своих финансовых проблем с последующим их возвратом. Однако взятые на себя обязательства не выполнил, причинив потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 57 600 манатов.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям гражданин был признан виновным по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сторона защиты подала апелляционную жалобу с просьбой вынести оправдательный приговор, а в качестве альтернативы - применить условное наказание с учетом примирения с потерпевшими и полного возмещения ущерба.

Бакинский апелляционный суд, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, признал вывод суда первой инстанции о виновности обоснованным. Вместе с тем особое внимание было уделено обстоятельствам, имеющим существенное значение для индивидуализации наказания.

Было установлено, что осужденный достиг примирения со всеми тремя потерпевшими и в полном объеме возместил им материальный ущерб.

Потерпевшие представили нотариально заверенные заявления, в которых подтвердили факт примирения и указали на отсутствие каких-либо претензий и жалоб к осужденному.

Коллегия суда, руководствуясь статьями 59.1.12 и 59.1.13 Уголовного кодекса, расценила добровольное полное возмещение ущерба и примирение с потерпевшими как обстоятельства, смягчающие наказание.

Также были учтены отсутствие у осужденного судимости, наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительная характеристика по месту жительства и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Суд подчеркнул, что цель уголовного наказания заключается не только в карательном воздействии, но и в восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.

Решением Бакинского апелляционного суда апелляционная жалоба была удовлетворена частично. Приговор суда первой инстанции был изменен: назначенное наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы в соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса применено условно с испытательным сроком на 2 года.

Избранная в отношении осужденного мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена, и он был освобожден из-под стражи непосредственно в зале суда.