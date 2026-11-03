Лукашенко допустил завершение конфликта в Украине в ближайшие месяцы

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что конфликт в Украине может завершиться в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск заинтересован в скорейшем мирном урегулировании конфликта между двумя братскими для Беларуси народами. При этом он предупредил, что возможное вовлечение самой Беларуси в боевые действия приведет к качественно новому и гораздо более опасному уровню эскалации.