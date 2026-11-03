Песков подтвердил, что переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября

Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной по украинскому урегулированию пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить эту дату. Действительно, российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби, будет принимать участие в трехсторонних переговорах", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить соответствующую информацию.

У представителя Кремля также поинтересовались, не планирует ли глава государства встречаться с членами российской делегации перед их отправлением в Абу-Даби.

"Пока не могу вам сказать, пока точных планов нет, но в целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства", - ответил Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби.

"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10-11 ноября в Абу-Даби, продвигая миссию президента Трампа по прекращению войны", - написал он в соцсети X.

По словам Уиткоффа, обсуждения будут посвящены "послевоенным мерам безопасности, деэскалации, гуманитарным усилиям и следующим шагам на пути к миру".

Источник: INTERFAX.RU