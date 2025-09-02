«Это не тётя, это отец!» Брат избитого подростка раскрыл правду о побоях

«После смерти мамы нас воспитывала тётя, она содержала и меня, и моего брата. Разговоры о том, что она издевалась над братом, - ложь. Эти следы от побоев - старые, это делал наш отец».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил 21-летний Ф.Мамедов, брат 14-летнего У.М., который, как утверждалось, подвергался пыткам со стороны тёти.

По его словам, отец, Вюсал Мамедов, был наркозависимым и постоянно издевался над семьёй. Он даже убил мать, Фариду Новрузову, на глазах у младшего брата, из-за чего тот получил тяжёлую психологическую травму.

«Эти следы - от побоев, которым уже 5-6 лет. Отец был наркозависимым, у него были психологические проблемы.

Он издевался и надо мной. Мама пыталась этому помешать. В 2019 году отец убил маму. По некоторым данным, он сам умер в тюрьме. Убийство произошло на глазах у брата, поэтому у него тяжёлая психологическая травма. С тех пор он не ходит в школу и проходит лечение.

Наши соседи ни разу не открыли нашу дверь, пока мама была жива. Они ни разу не постучали и не спросили, нужна ли нам помощь. Они позвали моего брата к себе, якобы попить чаю, и сняли это видео. Я не знаю, с какой целью они это сделали», - рассказал Ф.Мамедов.

Он также отметил, что никогда не позволит, чтобы тётя, которая является их опекуном, издевалась над его братом.

«Когда ребёнок делает что-то не так, все родители могут дать ему подзатыльник. Моя тётя - тоже родитель, и я не говорю, что она не била его. Но пыток никогда не было. Мой брат — это всё, что у меня осталось. Я сам не позволю, чтобы над ним издевались».

Следует отметить, что в социальных сетях появились утверждения о жестоких пытках, которым 14-летний подросток подвергался со стороны своей тёти. Правоохранительные органы проводят расследование.

Если факт подтвердится, подростка заберут у опекуна и поместят в приют.

