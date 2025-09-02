Как сложится судьба подростка, избитого опекуном?

Подросток 14 лет, потерявший родителей и, по утверждениям, подвергавшийся жестоким пыткам со стороны родственников, был помещён в медицинское учреждение при координации соответствующих органов.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на Агентство социальных услуг.

Было отмечено, что с момента поступления информации о ребёнке, который, предположительно, подвергался насилию со стороны своего опекуна, сотрудники Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения были немедленно вовлечены в процесс. После завершения процедур обследования и оценки, подросток будет помещён в соответствующее учреждение Агентства.

Напомним, что 21-летний Ф.Мамедов, брат 14-летнего подростка, заявил, что утверждения о пытках со стороны их тёти являются ложными, а следы побоев - старые и нанесены их отцом.

Читайте по теме:

Подвершегося насилию ребенка поместят в приют - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО