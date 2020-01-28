АФФА завершила 2019 год с прибылью

Во вторник, 28 января, состоялась очередная Конференция АФФА, в ходе прошли выборы главы ассоциации, а также членов Исполкома организации.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии был представлен финансовый отчет ассоциации.

В частности, сотрудник финансового отдела АФФА Халид Джафаров отметил, что в 2019 год на счет ассоциации поступило порядка 30 млн. манатов, 11 из них приходятся на долю SOCAR, а 9 млн поступили со стороны УЕФА. Расходы составили 23,4 млн манатов. На содержание стадионов и баз было потрачено 2 млн манатов. 13,3 млн – составили расходы на проведение финала Лиги Европы. Большая часть из этой суммы была выделена со стороны госструктур.

Также он рассказал, что УЕФА в 2019 году перевела на счет клубов посредством АФФА 15,4 млн манатов.

Теймур Максутов