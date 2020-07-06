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AZAL рекомендует при покупке авиабилетов пользоваться официальным сайтом авиакомпании

Сегодня в 18:41 ~ 1 минута на чтение 84
AZAL рекомендует при покупке авиабилетов пользоваться официальным сайтом авиакомпании

В связи с появлением различных сообщений о реализации авиабилетов на чартерные рейсы AZAL вновь просит пассажиров доверять только официальной информации, предоставленной Оперативным штабом при Кабинете министров, авиакомпанией или посольством/консульством.  

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

AZAL настоятельно рекомендует всем своим пассажирам при покупке авиабилетов пользоваться официальным сайтом авиакомпании (www.azal.az), не поддаваться провокациям и недостоверной информации. В ином случае, пассажир может потерять время и деньги.

Авиакомпания вновь напоминает пассажирам, что вся информация о чартерных или специальных рейсах в период пандемии размещается на сайте AZAL и в официальных аккаунтах авиаперевозчика в соцсетях.

«Азербайджанские Авиалинии» также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации.

Эльшан Рустамов

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