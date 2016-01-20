Азербайджан продолжит активное участие в Давосском форуме

«Азербайджан продолжит активно участвовать в работе Всемирного экономического форума в Давосе».

Как сообщает 1news.az, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Как вы знаете, Президент Ильхам Алиев принимает активное участие в Давосском экономическом форуме на регулярной основе. В рамках форума глава государства активно участвует в проходящих семинарах, переговорах и конференциях с представителями бизнес-сообщества, а также с главами стран-партнеров, официальными лицами международных организаций», - сказал Х.Гаджиев.

По его словам, проведенные в рамках форума переговоры позволили Азербайджану достичь определенных положительных результатов, что находит свое отражение и в документах Давосского форума.

«Поэтому мы будем принимать активное участие и в предстоящем форуме», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году пройдет 20-24 января.

1news.az