Кто такие ВБОН и почему в России их называют «азербайджанской этнической ОПГ» - ФОТО

Некоторое время назад 1news.az подвергся угрозам со стороны достаточно агрессивных людей, которые требовали немедленного удаления с нашего сайта двух публикаций, а также предупреждали нас о том, что в противном случае мы сильно пожалеем, а нашу редакцию закроют.

Мы тогда нашли первоисточник этих угроз – телеграм-канал ВБОН (Во Благо Общего народа) – организации, позиционирующей себя как «Азербайджанский проект борьбы против разврата, распущенности и всего, что порочит имя нашего великого Народа». Именно там был опубликован довольно оскорбительный призыв немедленно «заняться нашим сайтом». Вот скрины – теперь уже без сокрытия номеров телефонов – этих «вежливых» предупреждений, присланных нам.

Понятно, что на поводу у подобных требований мы не пошли и удалять публикации, которые им не понравились, тоже не стали. Вместо этого мы опубликовали свой ответ разгневанным недоброжелателям, на который, однако, ответа не получили. Отметим, что мы не стали упоминать в своей публикации название телеграм-канала по одной причине: мы не хотели делать им рекламу.

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Ответа на наше предложение от ВБОН не последовало, но зато буквально спустя пару дней статьями об этой загадочной организации «взорвалась» уже российская пресса, а сам телеграм-канал ВБОН исчез. Последняя публикация, которая там была – это угрозы администраторам паблика «Русский союз», в отношении которого ВБОН также объявила охоту.

Сейчас осталась одна группа ВБОН «В контакте», правда, закрытая.

Множество вопросов и первые ответы – что в них правда?

Поводом для появления публикаций о ВБОН в российской прессе стали активно распространяемые в соцсетях видеоролики (с логотипом «ВБОН»), на которых некие люди, представляющиеся азербайджанцами, избивают и заставляют извиняться на камеру людей. Эти видеоролики стали быстро распространяться по различным сообществам, админ одного из которых заявил Readovka.ru, что видео им прислал азербайджанец, состоящий во ВБОН, но не одобряющий ее методов. После того, как видео стали массово распространяться, появились и люди, называющие себя «жертвами азербайджанской этнической ОПГ».

Материалы и сюжеты о ВБОН вышли также на телеканале «Дождь», медиапортале Baza и ряде других (их можно легко найти, вбив в поиск в «гугле» аббревиатуру ВБОН). Отметим, что по фактам этих публикаций о самосудах ВБОН на почве межнациональной розни УМВД Москвы начало проверку. Кроме того, поисками тех, кто стоит за ВБОН, занялись и российские журналисты.

Одно из таких расследований состоялось на Ютуб-канале «Царь-геймер» в минувшее воскресенье. В ходе почти трехчасового эфира ведущим (журналистам Егору Погрому и Артемию Сычу) и их собеседникам – администраторам паблика «Русский мир» и журналистам журнала «Искра» удалось выяснить, что лидерами ВБОН являются выпускник РУДН Биннат Буниатов и Яшар Джафаров (он же Абдулах Селимов), проживающий в Лейпциге. Имя и контакты третьего лидера, которого тоже удалось вычислить, называть не стали, так как на момент эфира не было уверенности в точности информации. К слову, в комментариях к эфиру кто-то заявил о том, что Яшар Джафаров (уроженец Украины) тесно общается с неким субъектом по имени Араз-Саид, находящимся в международном розыске по запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отметим, что факты про лидеров ВБОНа Артемию Сычу, по его словам, передал представитель азербайджанской диаспоры, пожелавший остаться инкогнито. Он также сообщил, что Яшар Джафаров исповедует радикальный сунизм – вахаббизм и, возможно, связан с ИГИЛ, и что 95% членов ВБОНа даже не подозревают, во что они ввязались. Анонимный представитель диаспоры также отметил, что представители ВБОНа не имеют никакого права выступать от имени азербайджанского народа, ведь большинство азербайджанцев исповедуют шиизм, и радикальных суннитов в самой стране просто нет.

Как еще сообщили в эфире, сегодня ретрансляцией публикаций ВБОНа занимается паблик ЯДДАШ в ВК.

Отметим, что ведущие и собеседники стрима Ютуб-канале «Царь-геймер» были предельно корректны, не раз подчеркивая, что разделяют азербайджанцев и «вбоновцев». Беда в том, что сами представители ВБОН, творящие беззаконие, требуют называть себя не иначе, как «истинные азербайджанцы». А это значит, что они способны повлиять на имидж наших сограждан в России. Неслучайно в самом начале эфира ведущий Егор Погром обратился с вопросом к азербайджанской диаспоре: «Не кажется ли вам, что это – организация армянских шпионов, которые занимаются уничтожением имиджа азербайджанцев в России? Потому что представить, что сколько-нибудь думающий азербайджанец стал бы заниматься такими вещами в России, я просто не могу», - сказал он и попросил диаспору ответить на вопрос, не могут ли действия ВБОН быть провокацией армян?

Тем временем, события вокруг ВБОН стали развиваться с космической скоростью: не далее, как в понедельник в Москве и Санкт-Петербурге активисты провели одиночные пикеты у зданий посольств Азербайджана с требованием «ответить за ВБОН».

Вчера появилось сообщение, что в Москве задержан один из администраторов ВБОН. К слову, ситуацию с ВБОН прокомментировал В.Жириновский, который сказал, что подобные группировки создаются и финансируются специально для того, чтобы посеять межнациональную рознь. И что подобное нужно пресекать в зародыше.

Анонимный представитель диаспоры: «Они непробиваемы и опасны»

В первую очередь мы решили найти того самого анонимного представителя нашей диаспоры, который предоставил информацию Артемию Сычу для эфира на Ютуб-канале «Царь-геймер». В ответ на наш запрос сам Артемий Сыч сообщил: «Наш главный источник из азербайджанской диаспоры готов сотрудничать с вами, но он крайне боится за свою безопасность, потому что риски деанонимизации его ВБОНом крайне велики. Он доверил мне представлять его интересы в переговорах с вами».

Однако спустя сутки анонимный представитель азербайджанской диаспоры все же вышел с нами на связь, представившись как «Господин 12». Связались мы через «Телеграм» и пообещали не выдавать его контакт.

По словам «Господина 12», в отношении ВБОНа уже предприняты конкретные шаги, и в скором времени их деятельность будет приостановлена. «Сейчас пришло время законным методом наказать создателей этого движения», - сказал он.

По его мнению, такой всплеск внимания к ВБОН имеет исключительно объективные причины, а именно: то, что их незаконные поступки стали достоянием общественности и темами журналистских расследований. До этого ВБОН долгое время совершал свои «расправы на камеру» совершенно безнаказанно.

К сожалению, предоставить нам доказательства того, что было сказано с его слов в стриме, а именно, что Яшар Джафаров связан с международными террористами и ИГИЛ, наш собеседник не смог, сказав нам, что «эта информация в настоящее время проверяется».

Анонимный источник также сказал 1news.az, что все члены ВБОН – выходцы из Азербайджана, но к современному Азербайджану отношения не имеют, при этом многие из них имеют гражданство России. «Это люди, пропитанные ненавистью к конкретным народам. В основном, это молодые ребята в возрасте от 20 до 30 лет. Они «косят» под северокавказцев, имеют совершенно непробиваемые убеждения и угрожают физической расправой всем, кто не разделяет их взгляды», - сказал нам источник.

«Господин 12» также сказал, что в настоящее время уже идет расследование того, кто действительно стоит за ВБОН.

К слову, как сообщил 1news.az журналист Артемий Сыч, один из членов ВБОНа проживает в Баку и координирует действия организации внутри РФ, получая за это зарплату.

Вопрос в том, кто ему за нее платит? Артемий передал нам ссылку на профиль этого человека «В контакте» и мы надеемся, что наши правоохранительные органы смогут прояснить эту информацию.

Тем более, что про один случай угроз журналистке из Баку Управлению по борьбе с терроризмом уже известно: одного из них по жалобе нашей коллеги уже задерживали. Правда, после этого в паблике ВБОН в «телеграме» появились угрозы и в адрес МВД (!), а самой журналистке представители ВБОН своеобразно отомстили, разместив ее фотографии на сайтах сомнительного содержания. Об этом, к слову, говорилось в том самом эфире «Царь-геймер»(на 12.59 и 2.29 минуте эфира).

Армянский след?

Другой представитель азербайджанской диаспоры – профессор Кямран Рустамов дал нам комментарий открыто. Правда, он, в отличие от нашего анонима, лично с представителями ВБОНа не сталкивался.

Профессор К.Рустамов однако высказал несколько иную версию происходящего, которая немного перекликается с вопросом Егора Погрома азербайджанской диаспоре.

- Безусловно, азербайджанская диаспора осуждает подобные действия со стороны группировки людей, позиционирующих себя азербайджанцами. Но я считаю, что нужно обязательно разбираться с тем, кто за ними стоит на самом деле. Потому что за всю историю азербайджано-российских отношений, за 200 лет пребывания Азербайджана и России на одном географическом и историческом пространстве не было случая, чтобы азербайджанцы создавали группировки, направленные против человечности, государственных и конституционных устоев. То, что творят сегодня под эгидой ВБОН некие люди, называющие себя «истинными азербайджанцами», наша диаспора осуждает, и мы сделаем все, чтобы уничтожить это в корне.

В настоящее время уже идет работа по расследованию того, кто стоит за ВБОН, и над этим работает целая группа юристов, адвокатов, представителей правоохранительных органов и представителей молодежных организаций Азербайджана, а также нашей диаспоры. И давать окончательную оценку происходящему можно будет только по итогам этого расследования, о чем обязательно будут сделаны соответствующие заявления.

Однако наводит на размышление тот факт, что публикации о ВБОН стали появляться именно после выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о героизации фашизма в Армении. Возникает ощущение, что азербайджанский народ кто-то очень хочет представить как народ, склонный к шовинизму и фашизму.

Но ведь фашизм – это не группа каких-то асоциальных элементов, которых, тем не менее, необходимо судить согласно законодательству за их противоправные действия. Говорить о фашизме можно лишь тогда, когда государство возводит эту идеологию на уровень государственной политики, как это, к примеру, делал экс-президент Армении, объясняющий совершенное в Ходжалы зверство тем, что армяне хотели доказать азербайджанцам, что они ошибались, думая, что армяне не тронут мирное население…

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что совершающие противоправные действия люди представляют себя азербайджанцами, но, простите, фашисты тоже считали себя «истинными арийцами». В Азербайджане нет радикальных религиозных течений и нет группировок, провозглашающих антиконституционные шовинистические идеи. Тем удивительнее, что подобная группировка действует за пределами нашей страны, позиционируя себя как «истинно азербайджанская».

Я считаю, что во всем этом надо тщательно разбираться, все это очень сильно похоже на тщательно спланированную акцию, направленную против имиджа Азербайджана. Кому и зачем это выгодно – вполне понятно, но окончательные выводы можно будет сделать после окончания следственных действий, - сказал К.Рустамов.

Похожей версии придерживается и главный редактор Единого информационного портала азербайджанцев России AZRU, советник президента ФНКА АзерРос Роман Агаев.

- Причина появления темы ВБОН на повестке дня проста: дело в том, что последнее время между Азербайджаном и Россией наблюдается интенсификация политического сотрудничества. Плюс, вспомним речь Президента Ильхама Алиева на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, когда он блестяще поставил на место Пашиняна и заодно объяснил общественности, как правильно понимать и трактовать агрессию Армении и карабахский конфликт. Затем было выступление Президента Азербайджана в Ашхабаде, где глава государства поднял вопрос о героизации фашизма в Армении. Естественно, что после этого армянская общественность всколыхнулась, ведь все это послужило поводом как для внутренних разногласий, так и для проигрыша Армении на международной дипломатической арене.

А после того, как 26 октября в Армавире состоялся показ фильма о Гарегине Нжде, поднялась очередная волна негодования, пошли письма и жалобы в различные инстанции и так далее. На этом фоне необходимо было что-то придумать, чтобы отвлечь внимание от фильма и сместить фокус на что-то, что опорочило бы азербайджанскую общину. Тем самым, армавирский показ также остался в стороне на фоне «громких сенсаций» о ВБОН, когда русские националисты на западные деньги, в частности, от питающего недвусмысленное отношение к российским властям Михаила Ходорковского, а также подконтрольные представителям армянской общины некоторые российские ресурсы стали раскачивать тему ВБОН – видеоролики, комменты и прочее.

Поэтому я утверждаю, что во всем этом однозначно есть армянский след. Безусловно, не только в этом причина, но то, что тут совершенно точно есть происки наших врагов – врагов России и Азербайджана, стремящихся вбить клин не только в российско-азербайджанское сближение, но и в устои государственности многонациональной и поликонфессиональной России, - резюмировал Р.Агаев.

ОТВЕТ ВБОН: «Мы не имеем отношения к радикалам, ИГИЛ, угрозам и избиениям»

Мы также связались и с Биннатом Буниатовым – одним из основателей и лидеров ВБОН.

В первую очередь, Б.Буниатов отрицал факт угроз в адрес 1news.az со стороны ВБОН. На наш довод о том, что мы сами видели достаточно агрессивный призыв атаковать нас на тогда еще существующем телеграм-канале ВБОН, он ответил так:

- Нет, от имени ВБОН угроз никогда и никому не поступает, тем более, азербайджанским СМИ. Если это кто-то писал от нашего имени, значит, хотели нас дискредитировать. ВБОН всегда пишет просьбы в рамках закона и аргументировано. Возможно, у вас вышел какой-то материал, который оскорблял честь и достоинство нашего народа, и мы могли попросить его удалить. Мы ведь ратуем за то, что наш народ – воспитанный и целомудренный, поэтому не хотим слушать от наших друзей вопросы о том, почему, мол, тот или иной сайт публикует фотографии азербайджанок в открытой одежде или какие-то неподобающие статьи. Но для рассылки сообщений с просьбами у нас есть шаблон, поэтому оскорблять или угрожать вашей редакции наши представители не могли, - сказал Б.Буниатов.

Как говорится, без комментариев, но отметим, что на наш уточняющий вопрос о том, имеет ли ВБОН цель ввести цензуру в СМИ, Б.Буниатов ответил утвердительно. Кроме того, размещать посты в телеграм-канале может только администратор этого канала. Так что попытка Б.Буниатова свалить этот призыв на «подписчиков канала», увы, провалилась.

Б.Буниатов также отрицал причастность ВБОН к видеороликам, на которых неизвестные люди, представляющиеся азербайджанцами, требуют извинений у разных людей и избивают их.

- Во ВБОН состоят 2400 человек, из них активно пишут в паблике только 20-30. Те люди, которые нам присылали видеоролики с извинениями на камеру – это просто люди, вдохновившиеся нашими идеями. Но я их действий не одобряю. Но не понимаю, почему вообще за них должны отвечать мы? Ведь если азербайджанец совершит в России какое-то правонарушение или даже убьет кого-то, разве за это должно отвечать посольство Азербайджана? С этими людьми должны бороться российские правоохранительные органы, ведь закон надо соблюдать, - сказал Б.Буниатов.

То есть, по мнению Б.Буниатова, ВБОН не должна нести ответственность за всех, кто примкнул к их рядам. И как-то странно получается: с одной стороны, он не одобряет «угрозы на камеру и требования извиниться с избиениями», а с другой - лояльно относится к размещению этих видеороликов в своих пабликах. Где тут логика – неизвестно.

Объяснил нам Б.Буниатов и резкое исчезновение телеграм-канала после того, как в российских СМИ, а затем и в МВД Москвы начались расследования деятельности ВБОН.

- Это не связано с этим шумом вокруг нас. Мы просто решили закрыть группу для того, чтобы провести чистку в наших рядах. Кроме того, среди наших подписчиков оказалось много фейковых профилей, среди которых, кстати, немало представителей армянской национальности. Сейчас у нас одна группа – «В контакте», куда не так просто попасть. Еще раз подчеркну: целями нашего движения являются морально-нравственное воспитание азербайджанской молодежи, помощь малоимущим соотечественникам и защита чести и достоинства народа, - сказал Б.Буниатов.

Кстати, по мнению Б.Буниатова, нынешняя шумиха вокруг ВБОН связана только с тем, что «русские националисты хотели сорвать хайп», ведь 4 ноября у них должен состояться традиционный «Русский марш», и им нужна массовость на этом мероприятии. А теперь у них как бы появился повод». А еще Б.Буниатов категорически отрицает связь ВБОН с ИГИЛ и другими радикальными группировками. По его словам, это все выдумки и ложь.

Резюме

Как уже было заявлено, в настоящее время идут следственные мероприятия. Интересно, что, как пишет baza.io, среди спонсоров ВБОН нашли бизнесменов.

Мы также обратились за комментариями в МВД Азербайджана, но на момент написания статьи получить их не удалось.

Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей.

1news.az