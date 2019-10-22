Азербайджанец как кандидат в депутаты Канады – ФОТО

Азербайджанец Васиф Алиев был выдвинут в качестве кандидата в Палату общин парламента Канады от района Вими на прошедших в понедельник парламентских выборах.

Васиф Алиев – член Новой демократической партии, которая входит в Социалистический интернационал, и представляет собой самую левую среди пяти партий, представленных в Палате общин.

Как сообщил 1news.az сам Васиф Алиев, он смог повысить процент голосов за НДП в районе Вими с 5% на прошлых выборах до 10%. Однако этого оказалось недостаточно для прохождения кандидата в парламент страны.

«Я впервые попробовал баллотироваться в парламент. Многому научился за период предвыборной борьбы и обязательно попробую себя в следующий раз», - сказал он.

31-летний Васиф Алиев родом из Баку. В Канаде он живет с детства, попав в Монреаль вместе с семьей.

Он – выпускник канадского Университета Конкордия по специальности политических наук. Имеет диплом магистра в сфере государственного управления, а также воинское звание офицера.

Согласно предварительным результатам ЦИК, лидирует на выборах в Палату общин либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо. За либералов проголосовали 37,5% избирателей. Следом за ними идут консерваторы, за которых свои голоса отдали 31,1% избирателей.

«Новые демократы» во главе с канадцем индийского происхождения Джагмитом Сингхом – на третьем месте, набрав около 16% голосов.

НДП является практически единственной партией в федеральном парламенте Канады, которая официально представляет экологически настроенные группы общества.

В программе партии заявлено, что, придя к власти, партия будет перенаправлять доходы на инвестиции в экологически чистые технологии и развитие рынка альтернативной энергетики.

Среди идеологических направлений Новых демократов также гендерное равенство, сокращение бедности, защита прав человека, расширение общественного здравоохранения, снижение налогов для малого бизнеса, миротворчество и гуманитарная помощь во внешней политике.

Елена Остапенко