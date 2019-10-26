АЗЕРТАДЖ и кубинское агентство Prensa Latina подписали меморандум о сотрудничестве - ФОТО

26 октября подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и кубинским агентством Prensa Latina.

Документ подписали председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов и главный редактор новостного агентства Prensa Latina Орландо Орамос Леон. Меморандум предусматривает обмен информацией и опытом между двумя агентствами. Агентства ежедневно будут осуществлять взаимное распространение информации из Азербайджана и Кубы на английском и испанском языках.

В ходе прошедшей в АЗЕРТАДЖ встречи председатель Правления Аслан Асланов отметил, что этот документ послужит распространению объективной информации о дружественных странах – Азербайджане и Кубе, а также сближению наших народов.

Новостное агентство Prensa Latina было создано в 1959 году. Агентство, являющееся ведущим источником информации страны, распространяет новости на пяти языках – испанском, английском, русском, итальянском и португальском. Корреспондентские пункты агентства функционируют в 30 странах. С этой точки зрения сотрудничество АЗЕРТАДЖ с Prensa Latina послужит импульсом для широкого распространения информации об Азербайджане в испаноязычных странах Латинской Америки.

Орландо Орамос Леон отметил, что Prensa Latina заинтересовано в тесном сотрудничестве с АЗЕРТАДЖ, обладающим 100-летней историей, они давно ожидали подписания этого меморандума. Главный редактор отметил, что сотрудничество, основа которого закладывается сегодня, откроет путь к обмену достоверной информацией об обеих странах.

На встрече речь шла об опыте председательства АЗЕРТАДЖ во Всемирном конгрессе новостных агентств, Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, а также о вызовах, с которыми сталкиваются медиа, значимости проходящего в Баку XVIII Саммита Движения неприсоединения и др.

Затем Орландо Орамос Леон ответил на вопросы участников встречи.

АЗЕРТАДЖ