Бахрам Багирзаде: Многие даже не подозревают, что в центре Баку растут пальмы, которые посадил Юрий Гагарин – ФОТО

Заслуженный артист Азербайджана, актер, режиссер, участник команды КВН «Парни из Баку», член Союза кинематографистов и Объединения карикатуристов Азербайджана Бахрам Багирзаде посвятил статус в Facebook ушедшему вчера из жизни космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Как написал Б.Багирзаде, его любимая 189-я школа долгие годы боролась за право носить имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

«В этой борьбе участвовали наши замечательные педагоги и мы, ученики… Конкурсы, соревнования, олимпиады – мы старались выиграть как можно больше очков, первых мест, медалей, грамот, чтобы получить имя Юрия Гагарина! И в середине 80-х мы победили! К сожалению, именем Гагарина наша школа называлась всего несколько лет до развала страны…

Самое интересное, что в пионеры меня принимали именно в тот день, когда школе присвоили имя Гагарина, и ради этого события к нам приехал Алексей Леонов, первый космонавт, вышедший в открытый космос. Он подарил мне значок, который я до сих пор бережно храню…

Алексея Леонова не стало… Он отправился в свой последний полёт, из которого никогда уже не вернётся на Землю… Но я верю, что этот последний для нас полёт станет для Евгения Леонова первым шагом в иной, сокрытый от наших глаз, мир… Пожелаем ему света и добра на этом пути в царствие небесное…

P.S. Мы живём в потрясающей стране, ведь Азербайджан всегда оказывается в центре удивительных событий! Через несколько месяцев после моего рождения 14 декабря 1972 года состоялось открытие Дворца им. Ленина, который сейчас носит имя Гейдара Алиева. Через год, 8 октября 1973 года, во Дворце состоялся Международный конгресс астронавтов, который прошел в СССР в первый и последний раз. Через 10 лет Алексей Леонов принимал меня в пионеры… Но задолго до всех этих событий космического масштаба, которые проходили в нашем городе, в Баку приезжал Юрий Гагарин и посадил пальмы около метро «Ичери шяхяр», которое тогда называлось «Баксовет»…

Они до сих пор там растут, и многие даже не подозревают, кто их посадил… Мне бы очень хотелось, чтобы в один прекрасный день там появилась памятная табличка, около которой будут останавливаться туристы и с восхищением смотреть на высокие пальмы, посаженные руками первого космонавта…» - заявил Бахрам Багирзаде.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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