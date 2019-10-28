«Белый волк» Эдуард Мамедов стал чемпионом мира в 24-ый раз! - ФОТО - ВИДЕО

Эдуард Мамедов стал чемпионом мира по кикбоксингу по версии WAKO в разделе light contact в весовой категории до 63 кг.

Как сообщает 1news.az, с 19 по 27 октября в Сараево (Босния и Герцеговина) прошел чемпионат мира, на котором выступила и азербайджанская команда.

В полуфинале Эдуард Мамедов одержал победу над действующим чемпионом Европы Мертеном Даниэлем (3:0). А в финале его ждал 7-кратный чемпион мира по кикбоксингу по версии WAKO Спану Джампаоло. Встреча также завершилась победой Эдуарда Мамедова.

Таким образом, Эдуард по прозвищу «Белый волк» стал в четвертый раз чемпионом мира по версии WAKO. По всем версиям же Эдуард является 24-х кратным чемпионом мира.

В общей сложности, сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В общекомандном зачете Азербайджан занял 10-ое место. Еще одну золотую медаль сборной принес Ромал Асланов (75 кг) в разделе low contact.

В беседе с 1news.az Эдуард Мамедов поделился своими впечатлениями от чемпионата мира: «К чемпионату мира я готовился под руководством Чингиза Эйвазова. Очень сильно в процессе подготовки мне помог и Заур Мамедов. В полуфинале и финале мне попались очень сильные соперники. Но я смог показать лучшую технику, тактику и выносливость.

На чемпионате мира я представлял клуб «Динамо» при Министерстве внутренних дел. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за поддержку и президента Федерации кикбоксинга Азербайджана Адыля Алиева, а также вице-президента Гюльоглана Джаббарова, который был с нами в Сараево», - сказал он.

Теймур Максутов