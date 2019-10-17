Burberry вызвал «Бурю»: Осенне-зимняя коллекция от Риккардо Тиши - ФОТО

Придя в Burberry всего год назад, Рикардо Тиши совершил переворот, создав бренд заново и выпуская коллекции для всех возрастных категорий покупателей.

Как известно, ключевым элементом Burberry является лондонский дух, но годами это находило отражение только в чопорных костюмах и неизменной традиционной клетке. В осенне-зимнем сезоне Тиши удалось отразить свое представление об Англии как стране, в которой консервативность и традиции соединяются с бунтарским духом и свободолюбием, и коллекция получила четкое и точное название - «Буря».

Коллекцию можно поделить на две части. Первая – молодежная, в ней есть пуховики с застежкой дафлкот, винтажная клетка в сочетании с леопардовым принтом, смелые платья с кружевом, спортивные худи, бомберы и корсеты, которые уносят нас то в эпоху панков, то в 90-е. Традиционная клетка-шотландка Burberry получила здесь свежее прочтение через спортивные силуэты и ярко-красные принты с логотипом бренда.

Вторая - элегантная, в классическом стиле, с приталенными платьями, вышитыми пальто, кашемировыми пончо и строгими костюмами в английском стиле – словно из архивных коллекций Burberry. Классический бежевый тренч тоже заиграл по новому: его дополнили спортивные элементы вроде объемных накладных карманов и дутого капюшона.

Одной из ключевых моделей коллекции стали кроссовки KINGDOM. Так называлась первая коллекция Тиши для Burberry, слоганом которой стали слова: «Новая коллекция, новая эстетика, новая эра», которые лучше всего характеризуют новое дыхание бренда.

Ознакомиться с коллекцией можно в бутике бренда по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж. Тел.: +994502285480.

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