Цены на нефть пошли на спад

Цены на нефть стали снижаться на фоне опасений по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром в четверг, 9 июля, составляет 43,28 доллара за баррель, что на 0,12 доллара (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют 40,83 доллара за баррель.
Источник: Interfax