Цены на нефть пошли на спад

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Цены на нефть стали снижаться на фоне опасений по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром в четверг, 9 июля, составляет 43,28 доллара за баррель, что на 0,12 доллара (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляют 40,83 доллара за баррель.

Источник: Interfax