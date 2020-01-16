Cевгия Исмайлова: «Мать приковала меня цепью и заставила записать видеоролик» - ВИДЕО

История со сбежавшей из дома гражданкой России 18-летней Севгией Исмайловой получила неожиданное продолжение.

В редакцию 1news.az девушка Полина прислала новый видеоролик, на котором Севгия сообщает, что все, сказанное ею в предыдущем ролике – ложь, записанная под давлением.

«Я записала это видео потому что меня заставили его записать. Мама сказала: вот, скажи так-то и так-то. И я говорила все, что она мне сказала сказать. Благодаря этому мама меня отцепила от цепи. Моя рука была прикована к ее цепью. И только поэтому мне удалось сбежать. Сейчас я нахожусь в безопасном месте, я сбежала спустя 30 минут после того, как было записано прежнее видео. То, что было в нем – ложь. А вот то, что я говорю сейчас – правда», - сказала Севгия Исмайлова.

Информацию о том, где сейчас находится девушка, нам не сообщили. Мы будем следить за развитием событий.

1news.az

Читайте по теме:

«За то, что Севгия воспротивилась решению родственников, ее жестоко избили» - в Баку девушку удерживают против ее воли - ФОТО