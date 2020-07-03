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Четыре сотрудника телеканала ARB 24 оказались зараженными COVID-19 

Сегодня в 14:50 ~ 2 минуты на чтение 25
Четыре сотрудника телеканала ARB 24 оказались зараженными COVID-19 
Пресс-служба ARB 24 сделала заявление о заражении четырех сотрудников телеканала коронавирусом. 
 
Сообщается, что двое сотрудников телеканала, результаты первых тестов которых на COVID-19 дали положительный результат, были помещены на недельный карантин – вторая сдача тестов показала отрицательный результат на коронавирус, после чего они были отпущены домой.  
 
Еще один сотрудник телеканала, пробыв неделю в больнице под наблюдением медиков, также отпущен домой, где продолжается его лечение. Лечение четвертого сотрудника, зараженного коронавирусом, продолжается в больнице, он чувствует себя хорошо и его состояние не является тяжелым. 
 
В связи с ситуацией ARB 24 временно уменьшил количество прямых эфиров – все сотрудники телеканала и съемочных студий при наличии температуры не допускаются к работе, от них требуется сдача теста на COVID-19. После введения строгого карантинного режима сотрудники ARB 24 разделены на две группы и работают посменно.  
 
Вход и все этажи здания телеканала оснащены средствами дезинфекции – по ночам в комнатах проводят дезинфекционные работы. Все сотрудники используют защитные маски, как в здании, так и за его пределами, на съемках – соблюдение социальной дистанции между сотрудниками в помещениях строго контролируется.

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Феликс Вишневецкий

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