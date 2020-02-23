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ЦИК аннулировал результаты еще на 11 избирательных участках

Сегодня в 18:35 ~ 1 минута на чтение 10
ЦИК аннулировал результаты еще на 11 избирательных участках

На сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены обращения в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, были обсуждены обращения кандидатов от 12-го Гарадаг-Бинагади-Ясамальского ИО  Натига Джафарова и Эльмана Гулиева.

После рассмотрения жалобы было принято решение об аннулировании избирательных участков № 6, 9, 10, 13, 14, 23, 25, 27,  28, 29, 31 от этого округа.

Следует отметить, что победителем в этом округе является Сабина Хасыева.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.
 
В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.
 
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.
 
Эльшан Рустамов, М.К.

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