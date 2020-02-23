ЦИК аннулировал результаты еще на 11 избирательных участках

На сегодняшнем заседании ЦИК были рассмотрены обращения в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, были обсуждены обращения кандидатов от 12-го Гарадаг-Бинагади-Ясамальского ИО Натига Джафарова и Эльмана Гулиева.

После рассмотрения жалобы было принято решение об аннулировании избирательных участков № 6, 9, 10, 13, 14, 23, 25, 27, 28, 29, 31 от этого округа.

Следует отметить, что победителем в этом округе является Сабина Хасыева.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).