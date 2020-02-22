ЦИК утвердил отсутствие нарушений в четырех избирательных округах

Сегодня, в субботу, 22 февраля, проходит заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, посвященное рассмотрению обращений в связи с прошедшими в воскресенье, 9 февраля, внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидатов в депутаты от 30-го Сураханского первого округа Афига Исрафилова, Зии Гулиева и др.

Как заявил представитель ЦИК Ильхам Мамедов, кандидаты в своем обращении отметили, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения.

«По обращению были проведены разбирательства, заслушаны жалобщики. Экспертная группа всесторонне изучила вопрос. Окружная избирательная комиссия установила, что нарушений на участках не было», - заявил он.

После обсуждения ЦИК принял решение отклонить жалобы на результаты голосования по 30-му Сураханскому первому округу и утвердить решение окружной избирательной комиссии.

Аналогичные решения - отклонить как необоснованные жалобы кандидатов в депутаты на результаты голосования и утвердить решения окружной избирательной комиссии – были приняты ЦИК по Билясуварскому избирательному округу №66, Джалилабадскому сельскому избирательному округу №68 и по 17-му Ясамальскому третьему избирательному округу.

Тимур Рзаев