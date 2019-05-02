До 2027 года в Баку построят свыше 10 станций метро - КАРТЫ - ПОДРОБНОСТИ

«До 2027 года в Баку построят еще 11 новых станций метро».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, этот вопрос отражен как в схеме концептуального развития Бакинского метрополитена, так и в Генплане Баку.

«Всего планируется построить 11 станций. Из них на «фиолетовой линии» две станции – под условным названием B-3 (у Военного госпиталя на улице Джейхуна Салимова (бывшая ул.Папанина), она готовится к открытию в 2020 году – прим. авт.) и B-4 в Насиминском районе Баку, на улице Джалила Мамедгулузаде, за Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, рядом с Городским клиническим медицинским центром №1.

Четыре станции будут построены на проспекте Нобеля (от станции «Шах Исмаил Хатаи» до станции «Ази Асланов») - «Белый город», у нефтеперерабатывающего завода «Азернефтьяг», у кафе «Наргиля» (близ Бакинского автомобильного завода) и «Ази Асланов-2».

Три станции будут построены между станциями «Кероглу» и «Дарнагюль», две - от станции метро «Ичеришехер», одна из них будет с поворотной камерой», - добавил Бахтияр Мамедов.

Он подчеркнул, что все эти станции приоритетные.

В то же время строительство метро от станции B-4 в Насиминском районе Баку (на улице Джалила Мамедгулузаде, за Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, рядом с Городским клиническим медицинским центром №1) далее в центр города на данный момент не рассматривается как приоритетное.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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