Дорожная полиция о «ловушке», устроенной инспекторами для водителей в Баку – ВИДЕО

Один из водителей распространил в соцсетях видеоролик, на котором запечатлел, как он утверждает, мошенническую схему «ловушки», устроенной инспекторами для водителей на автомобильном кругу у рынка «Садарак» в Гарадагском районе Баку.

В частности, он утверждает, что разные патрульные автомобили Дорожной полиции Гарадагского района постоянно двигаются по кругу, умышленно то замедляясь, то ускоряя движение, чтобы заманить «в ловушку» простых водителей как не пропустивших патрульную машину.

Комментируя эти кадры, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев заявил 1news.az, что по факту уже начато разбирательство.

«В связи с этой видеозаписью Главное управление начало разбирательство, выясняются все обстоятельства», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.