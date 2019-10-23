Джавад Зариф: «Склонность США к санкциям подрывает структуру международных экономических отношений»

Безответственные действия США по выходу из СВПД, несмотря на полную приверженность Ирана своим обязательствам, стали еще одним серьезным разрушительным фактором в нашем регионе и за его пределами.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании руководителей МИД стран-членов Движения неприсоединения заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф.

По его словам, экономическая война США на самом деле является экономическим терроризмом, направленным против простых иранцев.

«Это не просто преступление против человечности, но серьезная и непосредственная угроза международному миру и безопасности», - сказал он.

Он указал, что, фактически, склонность США к санкциям или, точнее, к экономическому терроризму против многих стран Движения неприсоединения, включая Кубу, Венесуэлу, Сирию, Иран и даже такие крупные державы, как Китай и Россия, подрывает структуру международных экономических отношений и ставит под угрозу сотни миллионов людей, а также глобальную торговлю.

«Крайне необходимо, чтобы международное сообщество объединило усилия, чтобы заставить США изменить свой опасный курс, чтобы предотвратить глобальную катастрофу», - сказал он.

23-24 октября в Баку проходит заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, на котором будут рассмотрены документы, которые представят на рассмотрение глав государств и правительств.

25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Это решение было единогласно принято странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

А.А.