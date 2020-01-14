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Джавид Маммадзаде. Мифы «Восточного партнерства»: что не так?

Сегодня в 11:53 ~ 4 минуты на чтение 354
Джавид Маммадзаде. Мифы «Восточного партнерства»: что не так?

Программе «Восточное партнерство», реализуемой Европейским Союзом для сближения с постсоветскими странами, в прошлом году исполнилось 10 лет. Ее главной идеей является евроинтеграция – термин, сформировавшийся в политических институтах и школах западных стран.

С евроинтеграцией в первую очередь ассоциируется безвизовый режим со странами Евросюза, а затем вступление в ЕС и НАТО. Однако стоит понять, чем «Восточное партнерство» по сути своей не является.

Итак, подписание странами ассоциативного соглашения с ЕС есть вспомогательное действие на пути их вступления в Евросоюз. Это - самый большой миф относительно данной программы. Инициатива «Восточное партнерство» обеспечивает всеобъемлющую основу для сотрудничества с государствами - членами Европейского Союза. При этом каждая страна может свободно выбирать уровень амбиций и целей, к которым она стремится в своих отношениях с ЕС, но соглашение не является инструментом для будущего вступления, и данный документ ни в коем случае этого не обещает. К примеру, Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с того момента, как подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) в 1987 году и в 1999 году на Хельсинкском саммите Совета Европы была официально признана кандидатом на полноправное членство. Как показало время, на этом этапе все и осталось.

Во-вторых, предположение о том, что со вступлением в ЕС или НАТО решатся территориальные споры страны - ошибочно. Наличие территориальных проблем и в целом конфликтов между странами полностью блокирует их вступление в ЕС, а это практически все государства, которым предлагается «Восточное партнерство». Если вспомнить Грецию и Северную Македонию, то конфликт между этими странами заморозил процесс вступления в Евросоюз и НАТО на целое поколение. Поэтому можно смело утверждать, что на данном этапе Грузия, Армения, Украина, Молдова с неразрешенными территориальными конфликтами могут не рассчитывать на членство в ЕС и НАТО. Европейские политики и дипломаты предпочитают обходить тему национальных конфликтов. 

Тем не менее отношения ЕС с Азербайджаном складываются несколько иначе. Не имея ассоциативного соглашения, Баку сотрудничает с Брюсселем в нефтегазовых и энергетических проектах.

Брюссель оценивает Азербайджан как лидера Южно-Кавказского региона, и это позволяет Баку не принимать евроинтеграцию, а напротив - быть самостоятельным актором и строить равноправное стратегическое партнерство с ЕС. Что касается армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то позиция ЕС заключена в документе под названием «Приоритеты партнерства», подписанном в 2018 году, и выражается она в поддержке территориальной целостности Азербайджана. В то же время успешно развивается торгово-экономическое и военное сотрудничество между Азербайджаном и Россией. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ – нечленов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в данный момент - единственным союзником РФ на Кавказе.   

В-третьих, проблема безработицы в стране не решается подписанием соглашения об ассоциации с ЕС. Европейский Союз имеет действующие соглашения с Грузией, Республикой Молдова и Украиной, которые позволяют гражданам этих стран путешествовать в зону Шенгена с целью туризма, в гости к родственникам или друзьям, или в бизнес-целях, но не для работы. Следовательно, это не снижает уровень безработицы, а только увеличивает число нелегально работающих на территории ЕС, иными словами, преступивших закон. Зачем правительствам делать «нелегалов» из своих же граждан?

Более того, евроинтеграция становится непривлекательной в связи с ростом националистических настроений и числа «правых» политиков в правительствах стран ЕС, а также недоверием к этой организации в лице «Брекзита». Вполне реальной становится вероятность того, что если премьеру Борису Джонсону удастся вывести Великобританию из ЕС 31 января, то через какой-то период за ней последуют и другие страны. Мысль о том, что какое-либо государство покидает пространство Союза, подрывает основы и доверие к организации как со стороны других государств - членов ЕС, так и потенциальных «восточных партнеров». Тем самым ЕС подталкивает свои же страны на поиски самостоятельной политики.

В целом, политическая добродетель состоит из готовности людей обрести хорошую жизнь в обществе, ориентированном на общее благо. Иными словами, развитие, процветание и высокий уровень жизни зависят от желания, воли и действий самих же народов.

Джавид Маммадзаде,

политический аналитик

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