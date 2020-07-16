Джейхун Байрамов принимает участие в чрезвычайной видеоконференции в связи с провокацией Армении

~ 1 минута на чтение 1415

В связи с ситуацией, сложившейся вокруг азербайджано-армянской границы в результате военной провокации Армении, была проведена чрезвычайная видеоконференция Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщает пресс-служба МИД, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в видеоконференции.

В своем выступлении министр иностранных дел сообщил о военной агрессии, совершенной армянскими вооруженными силами с применением артиллерии в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, ситуации в регионе и решительных контрмерах, предпринятых Азербайджаном.

Министр отметил, что наряду с азербайджанскими Вооруженными силами Армения наносила удары по гражданским лицам и гражданским объектам в нарушение норм международного гуманитарного права.

Байрамов подчеркнул, что проводимые в Армении провокации были направлены на намеренное обострение ситуации вокруг конфликта и отвлечение внимания cвоих граждан от социально-экономического, финансового и политического кризиса в Армении, который усугубляется пандемией COVID-19.

Эльшан Рустамов