Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан Днем независимости

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем государственной независимости.
Об этом Имамоглу написал в своем Twitter.
«От всего сердца поздравляю Азербайджан с Днем независимости. Желаю дружественному и братскому народу долгих независимых и свободных лет», - отметил стамбульский мэр.
Напомним, что 49-летний Экрем Имамоглу возглавляет общегородской муниципалитет Стамбула с июня этого года. Он представляет оппозиционную Республиканско-народную партию Турции. До избрания мэром Стамбула занимал пост главы района Бейликдюзю.
1news.az