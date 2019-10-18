Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан Днем независимости

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем государственной независимости.

Об этом Имамоглу написал в своем Twitter.

«От всего сердца поздравляю Азербайджан с Днем независимости. Желаю дружественному и братскому народу долгих независимых и свободных лет», - отметил стамбульский мэр.

Напомним, что 49-летний Экрем Имамоглу возглавляет общегородской муниципалитет Стамбула с июня этого года. Он представляет оппозиционную Республиканско-народную партию Турции. До избрания мэром Стамбула занимал пост главы района Бейликдюзю.

1news.az