Экспозиция Нахчыванского военного музея пополнилась истребителями и ЗРК - ФОТО

Экспозиция Нахчыванского музея боевой славы пополнилась самолетами и зенитно-ракетными комплексами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Armiya.az, об этом сообщили в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.

Нахчыванский музей боевой славы, имевший в прошлом году 26 экспонатов, сегодня предлагает посетителям ознакомиться с оружием и боевой техникой 36-ти наименований.

В музее под открытым небом на территории в 13 тыс. кв. метров в настоящее время экспонируются гаубицы, пушки и минометы, зенитно-ракетные комплексы С-75, С-125, С-200, вертолет МИ-8Т, истребители СУ-17 и МиГ-21, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и военные автомобили.

Тимур Рзаев, Э.Т.