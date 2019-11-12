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Экстренно госпитализирована Тамара Синявская

Сегодня в 11:03 меньше минуты на чтение 134
Экстренно госпитализирована Тамара Синявская

Вдова легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева, народная артистка СССР и Азербайджана Тамара Синявская экстренного госпитализирована.

Пятый канал сообщает, что сейчас оперная исполнительница находится клинике в отделении кардиохирургии – специалисты проводят обследование 76-летней знаменитости, решается вопрос о необходимости хирургического вмешательства или проведения консервативного лечения.

Известно, что Т.Синявская поступила в лечебное учреждение в понедельник – информация о состоянии ее здоровья уточняется.

Ф.В, Г.Р.

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