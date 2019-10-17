Эльмар Мамедъяров: Разочарован последней встречей по Карабаху в Нью-Йорке

Если стороны нагорно-карабахского конфликта хотят двигаться вперед и действительно хотят его политического решения, то нужно начать субстантивные переговоры.

Как передает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российскому изданию «Известия».

«В последний раз мы встречались в США месяц назад. Я уже говорил, что, к сожалению, мы должны говорить не о переговорах, а именно о встрече. Хотя последняя такая встреча у нас с армянским коллегой была в Нью-Йорке при участии Минской группы, честно говоря, я ею немного разочарован», - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, если стороны хотят двигаться вперед и действительно хотят политического решения этого конфликта, то, конечно, нужно начать то, что называется «субстантивные переговоры».

«Да, мы вели переговоры, но минские сопредседатели в один момент сказали: а вот, понимаете, военные действия на линии соприкосновения...

Но, объективности ради, на протяжении последних лет — кстати, сколько уже? — начинали в Праге, потом это вылилось в Мадридский документ — на протяжении всех времен на линии соприкосновения было довольно горячо. И всё равно мы могли решать задачи, двигаться вперед и вели достаточно серьезные, постатейные переговоры о том, каким образом решать текущие вопросы — в первую очередь договориться, чтобы военные вернулись обратно в свои казармы, а люди, изгнанные из мест постоянного проживания, вернулись домой. И после этого все остальные вопросы можно было решать», - заявил министр.

По его мнению, все, что было заложено в Мадридский документ в 2008 году, затем в его пересмотренную версию за 2010 год, потом в Казанский документ — «всё это перерабатывается, перерабатывается, но в принципе остается основой для переговоров».

«И мы всё время говорим нашим сопредседателям: мы никуда не денемся, надо сидеть и предметно вести переговоры с Ереваном по документу, который сегодня находится на столе», - отметил министр.

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