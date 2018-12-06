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МГ ОБСЕ предложила организовать еще одну встречу глав МИД Азербайджана и Армении 

Сегодня в 15:25 ~ 2 минуты на чтение 117
МГ ОБСЕ предложила организовать еще одну встречу глав МИД Азербайджана и Армении 

Сопредседатели МГ ОБСЕ предлагают организовать новую встречу глав МИД.

Об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов журналистам после встречи посредников в Ханкенди с главой сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Бако Саакяном,  сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

По словам Попова, в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана их следующая встреча состоится в Братиславе.

Российский сопредседатель также рассказал о встрече с главой карабахских сепаратистов.

По его словам, в ходе беседы международные посредники рассказали об итогах встречи в Нью-Йорке и представили свои подходы и видение по тем гуманитарным проблемам, которые обсуждались с Президентом Азербайджана и премьером Армении на Венском саммите, а затем на встрече в Москве.

«Речь идет, в частности, о журналистском обмене и улучшении положения находящихся под арестом в Карабахе и Азербайджане лиц. Есть определенные идеи, и работа продолжается», — заявил Попов.

Он проинформировал, что тройка сопредседателей МГ недавно побывала в Женеве, встречалась с главой Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и имела с ним конструктивную беседу.

Предыдущая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоялась в сентябре в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН. На встрече обсуждались переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ситуация в зоне конфликта и в целом планы и перспективы сопредседателей по урегулированию конфликта.

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