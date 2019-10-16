EMIN, Bahh Tee, Эллаи и Elman выступят в Баку на бесплатном концерте - ФОТО

В связи с Днем независимости Азербайджана, который страна отметит 18 октября, в парке Центра Гейдара Алиева состоится концерт.

В концерте, который состоится в это воскресенье, 20 октября, примут участие следующие азербайджанские музыканты – заслуженные артисты Азербайджана Ройа и Мири Юсиф, популярный автор и исполнитель Мурад Ариф, ритм-группа «Натиг» и танцевальный коллектив «Мирвари».

Также в праздничной концертной программе примут участие специальные гости – ими станут народный артист Азербайджана EMIN и азербайджанские певцы, добившиеся популярности в России, Bahh Tee (Бахтияр Алиев), Эллаи (Эльвин Алиев) и Elman (Эльман Зейналов), которые исполнят свои самые популярные песни.

О том, как азербайджанским певцам удалось добиться невероятной популярности в российском шоу-бизнесе, читайте по ссылке.

Концерт, вход на который свободный, стартует в 19:00.

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Ф.В, Г.Р.