Азербайджанец продал квартиру в Казани, чтобы снять клип и пробиться в шоу-бизнес - ФОТО - ВИДЕО

В российском шоу-бизнесе еще одно новое азербайджанское имя – певец Вилаят Нифталиев, выступающий под сценическим псевдонимом Weel.

И если еще совсем недавно в российском шоу-бизнесе практически не было азербайджанцев, то именно артисты-азербайджанцы собирают стадионы и миллионы просмотров в YouTube – яркий пример тому Jah Khalib, HammAli & Navai, Rauf & Faik и другие исполнители, о которых более подробно читайте по следующей ссылке.

Сегодня мы расскажем вам об очередном азербайджанском артисте, покоряющем российский шоу-бизнес – его зовут Вилаят Нифталиев, но слушателям он более известен под своим творческим псевдонимом Weel.

«Weel - очень интересный персонаж», - рассказывает в своем недавнем интервью сайту «Москва-Баку» сооснователь музыкального лейбла Zhara Music и генеральный продюсер радиостанции «Жара FM» Бахтияр Алиев (Bahh Tee).

История у этого персонажа также очень интересная – творческий путь певца из Казани В.Нифталиева на большую сцену начался с его участия в конкурсе «Битва хоров» на канале «Россия-1», а затем он исполнил саундтрек к проекту «Топ-модель по-русски». После чего он сравнительно долгое время проработал бэк-вокалистом популярного хип-хоп артиста Джигана и прекратил работу с ним только когда начал писать свои собственные песни.

В своем интервью BimRu, Weel отмечает, что никогда не видел себя в какой-то другой роли, так как музыкой он занимается с самого детства и самое главное для него – это отсутствие границ в творческой свободе.

Для съемок первого клипа Weel продал квартиру в Казани, понимая, что сегодня клип для артиста является наиболее важным инструментом для продвижения: «Я живу и дышу музыкой, мне очень важно быть услышанным и увиденным. Знаю, что очень много артистов решают сэкономить и не тратить много денег на такой высокобюджетный проект. Но ведь именно поэтому такие артисты и остаются неизвестными. У меня есть цель и у меня есть мечта, и будучи здравомыслящим человеком, я прекрасно понимаю, что без рисков этого не добиться никогда. Поэтому я и решился на такой шаг, просто я знаю, чего я хочу».

Из Казани артист переехал в столицу России, где живет по сегодняшний день, рассказывая в интервью BimRu следующее: «Квартира, которую я продал в Казани, была не совсем моя, она досталась мне за хорошее воспитание. Я не рос в богатстве и с детства родители воспитывали меня на ценностях помощи ближнему. Я много лет ухаживал за бабушкой по соседству, у которой не осталось никого из родных. И совсем недавно я узнал, что свою квартиру она оставила мне. Это было абсолютной неожиданностью для меня, и я принял наиболее правильное решение».

Говоря об источнике вдохновения, певец называет им своих поклонников: «Сейчас их не такое количество как у больших звезд, но все, кто сейчас есть, очень благодарные и активные. Честно говоря, я даже не ожидал, что они появятся так быстро. Ведь когда я начинал заниматься своим собственным творчеством, у меня совсем не было денег на его продвижение».

Weel один из тех современных артистов, в росте популярности которых большую роль сыграл Интернет: «Я просто начал выкладывать песни в Интернет, и люди сами начали делиться ими друг с другом. Вот она сила сарафанного радио и личных рекомендаций. Со временем мне удалось собрать сильную команду, которая верит в меня и помогает мне во всем. Все эти люди и вдохновляют меня».

Сегодня Weel является артистом музыкального лейбла Zhara Music, основанного народным артистом EMIN’ом и Бахтияром Алиевым.

Помимо создания песен для собственного реперутара Weel пишет треки и для топовых артистов российского шоу-бизнеса – к примеру, суперхит дивы Ани Лорак «Сумасшедшая» написан именно им.

Вилаят также автор песни «Азербайджан», которую в 2018 году на международном музыкальном фестивале «Жара» исполнили его звездные участники, в числе которых EMIN, Глюкоза, Александр Панайотов, Артик и Асти и многие другие.

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Ф.В, Г.Р.