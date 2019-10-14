Эрдоган: Нет таких преград, которые не смогли бы преодолеть тюрки Турции и Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Азербайджан за поддержку операции «Источник мира», которая проводится в Сирии.

Во время выступления на заседании Тюркского делового совета в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил все государства во главе с Азербайджаном, которые с первого дня были рядом с Турцией и оказали ей поддержку.

«Мы знаем, что весь тюркский мир с нами, что все наши братья молятся за Турцию. Если тюрки Турции и Азербайджана руководствуются лозунгом «Один народ – два государства», нет преград, которые они не смогли бы преодолеть. Насколько сильными будут Азербайджан и Турция, настолько сильными будут и наши соотечественники за рубежом», - отметил президент Турции.

Он также отметил, что ленство Узбекистана в Тюркском Совете еще более усилило организацию, статус наблюдателя Венгрии в ТС – высокое достижение.

«Наша цель – учредить сильную организацию», - отметил он.

Турецкий лидер также сказал, что ведется работа для встречи предпринимателей тюркоязычных стран.

«Как сказал президент Ильхам Алиев, у одной нации не может быть двух диаспор», - подчеркнул президент Турции.

АПА