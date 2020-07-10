Еще у одного бакинского врача-реаниматолога выявлен коронавирус - ФОТО 

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Еще один врач-реаниматолог заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщили 1news.az в Центральной больнице нефтяников, врач-реаниматолог больницы Эльнур Абдулла госпитализирован с высокой температурой.

Э.Абдулла несколько месяцев занимался лечением больных коронавирусом и в результате заразился сам.

Напомним, что ранее заведующий реанимационным отделением Клиники учебной хирургии Медуниверситета Джавид Пашаев тоже заразился коронавирусом, он помещен в реанимацию. Его лечение находится на контроле Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой.

Тимур Рзаев

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