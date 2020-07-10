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Еще у одного бакинского врача-реаниматолога выявлен коронавирус - ФОТО 

Сегодня в 10:37 ~ 1 минута на чтение 370
Еще у одного бакинского врача-реаниматолога выявлен коронавирус - ФОТО 
Еще один врач-реаниматолог заразился коронавирусной инфекцией. 
 
Как сообщили 1news.az в Центральной больнице нефтяников, врач-реаниматолог больницы Эльнур Абдулла госпитализирован с высокой температурой. 
 
Э.Абдулла несколько месяцев занимался лечением больных коронавирусом и в результате заразился сам.  
 
Напомним, что ранее заведующий реанимационным отделением Клиники учебной хирургии Медуниверситета Джавид Пашаев тоже заразился коронавирусом, он помещен в реанимацию. Его лечение находится на контроле Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой. 
 
Тимур Рзаев
 
 
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