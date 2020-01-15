Это забыли пассажиры в самолетах AZAL - ФОТО

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) обратилось к пользователям соцсетей, поделившись на своей официальной странице в Facebook информацией о забытых пассажирами в салонах самолетов компании предметах.

Компания также разместила фотографии забытых вещей - планшеты, телефоны.

«Уважаемые пассажиры, предметы, запечатленные на фото, были забыты пассажирами в самолетах «Азербайджанских Авиалиний».

Если вы являетесь владельцем предметов или знаете владельца, пожалуйста, свяжитесь со службой потерянных вещей AZAL по телефону (+994 12) 497-26-00 (внутренний 30-81, 22-05) или с нами по адресу электронной почты wт@азал.аз», - говорится в публикации.

1news.az